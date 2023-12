Wie neemt de erfenis van goalgetter Bony over? 'In deze vorm maken ze er meer dan ik'

Wilfried Bony boezemde angst in bij zijn tegenstanders. Met zijn imposante verschijning, maar vooral met zijn productiviteit. De Ivoriaan maakte in het seizoen 2012/2013 maar liefst 31 doelpunten. De spits van Vitesse bleek daarmee meteen de laatste eredivisiespits te zijn die de magische grens van 30 goals in één jaargang slechtte. Dat aantal bleek voor de spitsen na hem een brug te ver, maar dit seizoen zou het zomaar weer eens kunnen lukken. Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis zijn met 18 treffers behoorlijk op weg. "Zij gaan er meer maken dan ik", denkt Bony, die tegenwoordig clubloos is na een Boliviaans avontuur. De Ivoriaanse spits heeft het seizoen waarin hij schitterde nog altijd helder voor de geest. Een verklaring waarom hem het wel lukte om net zoals Mateja Kezman (31), Klaas-Jan Huntelaar (33), Afonso Alves (34), Luis Suárez (35), Bas Dost (32) die 30+-grens te doorbreken, is door hem dan ook zo gevonden.

Wilfried Bony maakte in het seizoen 2012/2013 indruk bij Vitesse. Met 31 doelpunten werd hij topscorer van de eredivisie. En daar zaten een paar prachtige treffers bij. - NOS

Een goede drijfveer helpt al om flink te scoren in de eredivisie, zegt Bony. "Ik wilde naar de Premier League. Om dat te bereiken moest ik in de eredivisie iets doen wat nog niemand had gedaan. Ik wilde heel graag Nikos Machlas inhalen, die 34 keer scoorde voor Vitesse. Maar doordat ik in de Afrika Cup uitkwam, miste ik wedstrijden en lukte dat niet." Daarnaast was de voorbereiding van de Ivoriaan altijd op en top, vertelt hij. "Ik trainde soms twee à drie keer per dag, andere voetballers één keer. Daardoor was ik veel sterker. Ook keek ik thuis altijd wedstrijden van tegenstanders. Ik wist welke verdediger de zwakste was, hoe ik moest anticiperen op bepaalde acties en op welk been ik moest instappen. Ik zocht de zwaktes op, alles zat in mijn hoofd. Dat doen heel veel spelers niet." "En niet onbelangrijk", zegt de voormalig topschutter. "Ik had Graziano Pellè en Alfred Finnbogason vlak achter mij op de topscorersranglijst. Zij bleven mij pushen om meer doelpunten te maken."

Wilfried Bony viert met Van Ginkel, Kalas en Ibarra een zege op PSV - Foto: ANP

De spits was daardoor ongrijpbaar voor veel verdedigers. Danny Koevermans, die in 2007 met 22 goals achter Afonso Alves eindigde op de topscorersranglijst, noemt Bony een 'echt beest'. "Hij schoot ze er lachend in. Hij kon mensen uitspelen, maar bijvoorbeeld ook koppen. Dat zijn spitsen van de buitencategorie, die gaan naar de Engelse en Spaanse competitie." 'Te weinig buitencategorie' Aan die buitencategorie heeft het de laatste jaren ontbroken in de eredivisie, denkt 'De Koef'. "We hebben geen Suárez of Huntelaar meer gehad. Spelers die de grens van 30 goals slechten hebben de kwaliteit dat ze zelf kansen kunnen creëren en goed kunnen afmaken. Suárez kon dat als geen ander." Maar er zijn meer redenen waarom spelers zulke aantallen niet makkelijk meer halen, denkt de voormalig spits van onder meer AZ en PSV. "Na een goed seizoen zeggen andere clubs tegenwoordig sneller: die moet ik hebben. En eredivisieclubs cashen sneller. Vroeger moest je jezelf wel twee of drie seizoenen laten zien als spits, maar tegenwoordig ben je na een goed seizoen zo weg." Daarnaast zijn de vleugelspelers belangrijker geworden, zegt Bony. "Die zijn meer zijn gaan scoren." "In mijn tijd bij Vitesse had ik Gaël Kakuta en Renato Ibarra naast mij staan. Zij waren snel, hielden verdedigers bezig en gaven voorzeten. Daardoor werd het makkelijker voor mij. Maar tegenwoordig moet een spits ook meevoetballen en moeten de vleugelspelers meer scoren."

Wilfried Bony won de gouden schoen in de eredivisie - Foto: Pro Shots

Het heeft even geduurd, maar na tien seizoenen lijken Gimenez en Pavlidis toch in de buurt te kunnen komen van die magische grens. Tenminste, als ze niet verkocht worden deze winter. "Deze spitsen hebben het hele pakket. Ze zijn snel, kunnen kansen creëren en afmaken. Dit is voor beide spitsen het laatste jaar in de eredivisie", zegt Koevermans. En dan vertrekken ze met zeker 30 doelpunten op zak, denken Koevermans en Bony. "Ik had in januari 16 doelpunten gemaakt, toen ik terugkwam van de Afrika Cup", vertelt de Ivoriaan. "Hoeveel hebben de topschutters er nu? 18? Het is afwachten of ze hun vorm na de winterstop behouden. Als ze in dezelfde vorm blijven, gaan ze er meer maken dan ik."