PSV loot Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League

De wedstrijden in de achtste finales worden op 13, 14, 20 en 21 februari en 5, 6, 12 en 13 maart afgewerkt. Wanneer PSV precies speelt, wordt later vandaag bekend.

Het Borussia Dortmund van oud-PSV'er Donyell Malen hield in een zware groep knap PSG, AC Milan en Newcastle achter zich. In de Bundesliga staan de Duitsers momenteel op de vijfde plek.

PSV-coach Bosz komt terug op vertrouwde bodem: hij was in het seizoen 2017-2018 trainer van Borussia Dortmund. Hij werd daar in december ontslagen.

In het seizoen 2002/2003 troffen PSV en Dortmund elkaar in de groepsfase van de Champions League. Toen speelde PSV uit gelijk (1-1) en verloor het uit (3-1).

Stewart is tevreden

Earnest Stewart, directeur voetbalzaken bij PSV klaagt niet. "Het kon zeker slechter, als je zag wat er nog in zat, Manchester City. We hebben een prachtige tegenstander."

"We zien ernaar uit om hier vlakbij tegen Dortmund te spelen. Ook voor de supporters is het geweldig, want voor beide supportersscharen is het dichtbij. Een prachtig affiche."