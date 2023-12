Overeenstemming over loon journalisten, staking van de baan

Journalisten van verschillende kranten en nieuwssites zijn het met de werkgevers eens geworden over een loonsverhoging. Dat melden journalistenvakbond NVJ en uitgever DPG Media. "We zijn met de twee grootste werkgevers, DPG en Mediahuis, overeengekomen dat er per januari 2024 gemiddeld 9,4 procent bij komt. In 2025 komt daar nog 2 procent bij", zegt onderhandelaar Wais Shirbaz van de NVJ.

De tarieven voor freelance-journalisten gaan met dezelfde percentages omhoog. Werkgever DPG (van onder andere Nu.nl, de Volkskrant en AD.nl) laat weten: "DPG Media is opgelucht dat het is gelukt om overeenstemming te bereiken over de lonen en dat we hiermee uit de impasse zijn gekomen."

Een ingeplande werkonderbreking morgen is nu van de baan. Er wordt nog wel verder gepraat over pensioenregelingen, regelingen voor oudere werknemers en stagevergoedingen.

Onvrede

Eerder legden nieuwsredacties het werk neer vanwege onvrede over het verloop van de onderhandelingen. Begin oktober hielden journalisten al een 'koffiepauze' en in november werden de websites van onder meer NRC, de Volkskrant en Nu.nl een uur niet bijgewerkt.

Vorige week werd bekend dat het Belgische mediabedrijf DPG tv-zender RTL Nederland wil overnemen voor 1,1 miljard euro. De actievoerende journalisten reageerden geïrriteerd, omdat kort daarvoor de topman van DPG nog alle krantenredacties bezocht om uit te leggen dat er geen geld was voor een loonsverhoging.