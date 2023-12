Vanavond op tv: De bouwplannen van het kabinet • Radeloosheid in Ter Apel

Zowat alle politieke partijen willen er zo snel mogelijk heel veel huizen bij. Het huidige kabinet had zich al ten doel gesteld om voor 2030 900.000 nieuwe woningen te realiseren. Maar dan moet er sneller gebouwd worden dan in decennia gebeurd is, terwijl het aantal bouwvergunningen dat wordt afgegeven juist keldert .

Het politieke probleem rond asiel

De situatie in het asielzoekers- en aanmeldcentrum in Ter Apel blijft nijpend. De locatie is overvol en een deel van de bewoners zorgt voor flinke overlast. Azc's elders in het land moeten plek vrijmaken om Ter Apel te ontlasten, bijvoorbeeld door statushouders in hotels onder te brengen, maar tot nu toe zijn gemeenten huiverig om asielzoekers over te nemen.