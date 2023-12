Zeldzame zeeschildpad aangespoeld op strand bij Zoutelande

Op het strand bij Zoutelande is gisterochtend een zeldzame Kemps zeeschildpad aangespoeld. Het is een van de meest bedreigde zeeschildpadden ter wereld.

De Kemps zeeschildpad is met een gemiddelde lengte van zo'n 60 tot 70 centimeter de kleinste zeeschildpad ter wereld. Deze soort leeft normaal gesproken in de Golf van Mexico. Soms wordt deze soort gezien in de Atlantische Oceaan en heel zelden spoelt er een aan in Nederland.

Hoe het komt dat de zeeschildpad hier aanspoelde, is niet bekend. Mogelijk is het dier in een verkeerde golfstroom terechtgekomen en de Atlantische Oceaan overgestoken, zegt Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren tegen Omroep Zeeland.

Koud zeewater

Volgens Van der Hiele is het voor deze soort levensgevaarlijk om zich zo noordelijk te begeven. "Hoe hoger ze komen, hoe meer ze in slaapstand komen." Dit komt door de lagere temperatuur van het zeewater. Ze raken vervolgens in een soort coma, krijgen een longontsteking en kunnen overlijden.

Het is onduidelijk hoe de zeeschildpad eraan toe is. Het dier is overgebracht naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Dat is de enige plek in Nederland waar zeeschildpadden kunnen worden opgevangen.