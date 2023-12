Duitse boeren betogen bij Brandenburger Tor tegen belastingverhogingen

In Berlijn protesteren vandaag duizenden boeren tegen de geplande belastingverhogingen op diesel en landbouwvoertuigen. De boeren verzamelen zich bij de Brandenburger Tor in het centrum van de stad. Ze willen dat bepaalde gunstige regelingen van kracht blijven. Anders dreigen volgens hen vanaf volgend jaar "grootschalige protesten". Rond de Brandenburger Tor is het al druk en zijn verschillende wegen afgesloten.

De Duitse boerenorganisatie heeft opgeroepen tot de actie onder het motto: "Teveel is teveel. Het is nu klaar!" De politie verwacht dat er meer dan 3000 demonstranten komen, die overigens lang niet allemaal met een trekker zullen komen. Volgens de regionale omroep NDR gaan alleen al meer dan 1500 boeren uit Nedersaksen per trein, auto en bus naar de Duitse hoofdstad. Nog eens 350 boeren gaan, al dan niet samen, met de trekker naar Berlijn. Volgens omroep RBB zijn er inmiddels ruim duizend trekkers in de stad.

De belastingmaatregelen zijn het gevolg van het begrotingsakkoord dat de Duitse regering vorige week heeft bereikt. Een maand geleden werd de regering in een diepe crisis gestort toen het grondwettelijk hof de overheveling van 60 miljard euro uit de corona-noodpot naar de klimaatpot verbood. Daardoor moest er fors worden bezuinigd.

Kritiek uit het kabinet

Minister Özdemir voor Landbouw is het ook niet eens met de maatregel. Hij zegt tegen de ARD dat boeren "geen alternatief" hebben voor diesel.

"We moeten bezuinigen, maar we moeten dat wel op een manier doen waarop we mensen meenemen", zegt hij. En boeren zijn de enigen die ons eten geven. Deze maatregelen overbelasten de sector." Özdemir zegt dat de boeren hun zware machines niet zomaar op elektriciteit kunnen laten draaien.

Minister Lindner van Financiën (FDP) zei afgelopen weekend dat hij openstaat voor alternatieven. De Duitse boerenorganisatie zegt dat de maatregelen de landbouwsector bijna een miljard euro kosten.