'Samen iets doen helpt jongere met jeugdtrauma'

Veel volwassenen willen jongeren met een jeugdtrauma helpen, maar ze weten niet goed hoe. Jongeren op hun beurt vinden het lastig om over hun ervaringen te praten, en de helft van hen zegt dat helemaal niet te willen. Dit komt naar voren uit een onderzoek van psychologen, meldt Trouw. 1600 jongeren en volwassenen hebben voor het onderzoek een vragenlijst ingevuld.

Daaruit blijkt verder dat de rol die ouders, buren of familie spelen van groot belang is bij het verwerken en bespreekbaar maken van de situatie waarin de jongeren verkeren.

Een kwart van de jongeren maakt twee of meer ingrijpende jeugdervaringen mee zoals mishandeling en verwaarlozing, of staat bloot aan prestatiedruk. Zowel de lichamelijke als psychologische schade is dan aanzienlijk. Op termijn horen chronische pijn, hart- en vaatziekten en een grotere gevoeligheid voor infecties tot de mogelijke gevolgen van constante stress. Andere problemen zijn verslaving, depressie en eetstoornissen.

Bewustzijn vergroten

Praten is volgens de psychologen die bij het onderzoek betrokken waren dan ook niet altijd de oplossing. "De kans op gezondheidsproblemen later wordt een stuk kleiner als er mensen om je heen zijn die om je geven, die je steunen, in je geloven", zegt psycholoog Anne Marsman die het onderzoek coördineerde. "Het gevoel hebben dat iemand erbij hoort is erg belangrijk."

Om dat bewustzijn onder volwassenen te vergroten, start de Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen met de campagne Offline influencers. Op televisie en in de bioscoop komen spotjes te zien waarin ze laten zien hoe belangrijk die influencers zijn. Die influencers kunnen trainers, leraren en buren zijn.

Volwassenen vinden het moeilijk om een zwaar gesprek te voeren en ze zeggen dat er niet voor hebben doorgeleerd. Maar volgens de onderzoeker in Trouw hoeft dat ook niet. "Samen de hond uitlaten, een jongere uitnodigen om katten te komen knuffelen of een balletje trappen helpt net zo goed."