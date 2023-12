Nu WK is begonnen, hoeft dartstalent Van Veen geen luchtvracht meer te verkopen

Maar niet voor lang meer. 2023 is het jaar van de doorbraak van Van Veen, die wordt bestempeld als 'de nieuwe Van Gerwen' . Hij haalde als debutant de halve finales van het EK, stond in de finale van het jeugd-WK en mag voor het eerst het podium van Alexandra Palace betreden voor het 'echte' WK.

"Hij kwam weleens maandagochtend hier met zijn koffer uit Londen aan, om donderdag alweer richting Manchester te vertrekken", vertelt zijn baas Roel Hoving. "Dan zagen we hem op vrijdag op tv. Op het podium is hij nog weleens uitbundig, hier is het gewoon Gian, die rustig zijn werk doet."

Afscheidsfeestje in Londen?

Na het WK is hij dus voltijd profdarter. Daarmee hoopt de huidige nummer 45 van de wereld de stap te maken richting de wereldtop. Eerst wacht zijn debuut in 'Ally Pally'.

In Londen staat hij vandaag in de eerste ronde tegenover Man-Lok Leung uit Hongkong. Daarna is de Duitser Gabriel Clemens, vorig jaar halvefinalist, mogelijk de tegenstander. Van Veen kan onbevangen gaan gooien. En als hij dat doet, kan hij mooie dingen laten zien.

Hij hoopt in het nieuwe jaar, als de kwartfinales worden gespeeld, nog in de Britse hoofdstad te zijn. Een afscheidsfeestje van kantoor in 'Ally Pally' zou ideaal zijn. "We wachten op een voorstel van Gian", grapt zijn baas.

Mocht het leven als profdarter onverhoopt tegenvallen, dan staat de deur voor Van Veen altijd open. "Een belletje en we nemen hem zo weer aan."