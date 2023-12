Verrassende Giro-deelname: Pogacar rijdt in 2024 Ronde van Italië

Het wielerjaar 2024 is nog niet begonnen en de eerste verrassing is al daar: Tadej Pogacar rijdt in mei volgend jaar de Giro d'Italia. Dat kondigde de organisatie van de Italiaanse wielerronde aan op X.

De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport meldt dat de Sloveense kopman van de UAE-ploeg volgend jaar in juli ook de Tour de France zal rijden. Noch UAE, noch Pogacar heeft dat bevestigd. Pogacar won de Tour de France tweemaal en wordt gezien als de grote uitdager van tweevoudig winnaar Jonas Vingegaard.