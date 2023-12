Noodweer in Australië, duizenden mensen geëvacueerd

Een recordhoeveelheid regen leidt in het noordoosten van Australië tot flinke overstromingen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Afgelopen nacht werden 300 mensen gered die niet konden wegkomen. Lokale autoriteiten spreken in Australische media van de hevigste overstromingen ooit in het gebied.

De regen vormt de nasleep van orkaan Jasper, die vorige week over het land trok. Op sommige plekken is al meer regen gevallen dan normaal gesproken in een jaar.

Er is veel schade aan huizen en auto's en op de luchthaven in Cairns is er is geen vliegverkeer mogelijk. Op videobeelden is te zien dat vliegtuigen half onder water staan. Een weg in de stad is weggevaagd. Ook zitten 12.000 duizend huishoudens zonder stroom.

Negen mensen in de stad Wujal Wujal zijn van het dak van een ziekenhuis gered, zo meldt tv-zender ABC Australia. De premier van de deelstaat Queensland zegt tegen de zender dat er nog steeds evacuaties gaande zijn, maar dat het bijna onmogelijk is door de aanhoudende regen.

In de stad Ingham zwom een krokodil: