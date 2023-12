Drie gewonden bij ongeluk op A4, weg richting Antwerpen weer vrij

Bij een ongeluk met meerdere auto's op de A4 zijn drie mensen gewond geraakt. Vanwege het ongeluk was de A4 in de richting van Antwerpen tussen Steenbergen en Tholen urenlang dicht. In de loop van de middag is de weg weer vrijgegeven.

Het ongeluk gebeurde rond 05.15 uur ter hoogte van Steenbergen. Vier auto's botsten door een nog onbekende oorzaak op elkaar. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, schoten te hulp, meldt Omroep Brabant.

Een bestuurder van een van de auto's, een 49-jarige man uit België, werd volgens de politie uit de auto geslingerd en kwam op het wegdek terecht. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook twee andere bestuurders, een 68-jarige man uit Alphen aan den Rijn en een 19-jarige man uit Waddinxveen, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Ravage

Rijkswaterstaat sprak vanochtend van een grote ravage. Er moesten meerdere auto's geborgen worden en er lag veel rommel op het wegdek. De politie doet onderzoek naar de toedracht en roept getuigen op zich te melden.