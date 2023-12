A4 bij Steenbergen richting Antwerpen dicht na ongeluk

Door een ongeluk is de A4 in de richting van Antwerpen dicht tussen Steenbergen en Tholen. De weg blijft naar verwachting nog tot 12.00 uur vanmiddag afgesloten, meldt Rijkswaterstaat

Het ongeluk gebeurde rond 05.15 uur. Meerdere voertuigen botsten toen op elkaar. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, schoten te hulp, meldt Omroep Brabant.

Rijkswaterstaat sprak van een grote ravage. Meerdere auto's moeten worden geborgen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid. Verkeer krijgt het advies via Roosendaal te rijden, over de A59 en de A17.