Wie was de gevonden baby Mirjam? Politie start campagne om zaak op te lossen

In Lekkerkerk wordt daarom vandaag geflyerd door de politie. "Er moet een super tragisch verhaal achter zitten, dat kan niet anders", zegt De Wit. "Dat verhaal kunnen we niet zo afsluiten. Je voelt ook in Lekkerkerk dat mensen het ervaren als een open wond." In de zaak wordt nu een beloning van 10.000 euro uitgeloofd.

"Dat moet geen makkelijke bevalling zijn geweest", zegt De Wit, die spreekt van een "ontzettend tragische" zaak. "We gaan er steeds meer van uit dat het baby'tje afkomstig moet zijn uit de omgeving. Dat komt omdat het eilandje bereikbaar is vanaf de kade met een loopplank. Je kunt daar dus komen, maar je moet het maar net weten."

Begin maart werd op een eiland in de Lek bij Lekkerkerk een klein overleden meisje gevonden in een donkere plastic zak. Het was een forse baby, geboren na een voldragen zwangerschap. Waarschijnlijk is de baby, die van de burgemeester de naam Mirjam kreeg, enkele weken daarvoor overleden.

"Er moeten mensen zijn die met bepaalde kennis rondlopen die ze niet hebben gedeeld", zegt Martin de Wit van de politie. "We doen een beroep op hen: dit is het moment om naar voren te stappen en om je te melden. Dit zijn vragen die niet onbeantwoord kunnen blijven."

De politie is een 'eindejaarscampagne' gestart om opheldering te krijgen over drie onopgeloste zaken in de afgelopen veertien maanden. Het gaat om een dodelijke schietpartij in Houten, de vondst van een overleden baby bij Lekkerkerk en om een dodelijke schietpartij op een druk terras in Rotterdam. De politie zegt dat die zaken zonder nieuwe informatie vast dreigen te lopen.

Een andere zaak waar de politie nu aandacht voor vraagt komt uit oktober vorig jaar. Toen werd er op een druk terras aan het Tiendplein in Rotterdam geschoten. De 30-jarige Jaison Sanchez werd daarbij geraakt. Hij overleed enige tijd later in het ziekenhuis. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk of Sanchez het doelwit was, of dat sprake is van een vergismoord. Er is nooit een verdachte aangehouden.

Ook voor een ander schietincident vraagt de politie nu opnieuw aandacht. Dat schietincident gebeurde in Houten, waar de 37-jarige Rishi Rampadarath op donderdag 20 april 's ochtends vroeg werd doodgeschoten. Hij werd bij zijn auto opgewacht door zeker één persoon. Na een kort gesprek werd hij meermaals beschoten. Ook in deze zaak is niemand opgepakt.

In beide zaken is een beloning uitgeloofd voor de gouden tip, van 30.000 euro.

De politie deed na het schietincident in Houten volop onderzoek: