Bayern München simpel langs Bielefeld, Bosz' Leverkusen boekt eerste zege

Bayern München heeft eenvoudig gewonnen bij Arminia Bielefeld. De regerend kampioen van de Bundesliga won met 4-1. Eerder op de dag boekte Bayer Leverkusen zijn eerste overwinning van het seizoen en verstevigde RB Leipzig de koppositie dankzij een 2-0 overwinning op FC Augsburg.

Bielefeld had weinig in te brengen in eigen huis. Bayern München had veruit het meeste balbezit en opende de score al in de achtste minuut. Thomas Müller kreeg op een wat gelukkige manier de bal voor zijn voeten, waarna hij feilloos zijn tweede doelpunt van het seizoen binnenschoot.

Robert Lewandowski verdubbelde binnen het halfuur de voorsprong. De Bundesliga-topscorer van vorig seizoen verschalkte met een beheerst schot van buiten het zestienmetergebied Bielefeld-doelman Stefan Ortega.

Het oppermachtige Bayern zocht met een 3-0 voorsprong de kleedkamers op, dankzij opnieuw een doelpunt van Lewandowski. Zijn inzet werd onderweg van richting veranderd, waardoor Ortega kansloos was.

Eretreffer Doan

Ook na rust wist Bayern München het doel weer te vinden. Müller maakte op aangeven van Lewandowski zijn tweede van de avond. Ritsu Doan, gehuurd van PSV, maakte nog een eretreffer voor Bielefeld.