Auto rijdt in op voertuig uit konvooi Biden, politie gaat uit van ongeluk

Een auto is gisteravond ingereden op het konvooi van de Amerikaanse president Joe Biden. Dat gebeurde nadat Biden vanuit zijn campagnekantoor terug naar zijn gepantserde auto liep. De president en zijn vrouw bleven ongedeerd, melden Amerikaanse media. De politie gaat uit van een ongeluk.

De auto van Biden stond net na 20.00 uur geparkeerd voor het kantoor in Wilmington in de staat Delaware. Het kruispunt daar was afgesloten door andere auto's van de presidentiële beveiliging. Toen Biden van het kantoor naar zijn auto liep, werd een van de voertuigen op het kruispunt geramd door een zilveren sedan.

De crash veroorzaakte een harde klap en Biden keek op van de commotie. Tegen verslaggevers die er bij waren werd gezegd "voorzichtig, voorzichtig" te zijn.

Op videobeelden is te zien dat Biden na de klap door de beveiliging in zijn auto wordt geholpen. Zijn vrouw zat al in de wagen toen het ongeluk gebeurde: