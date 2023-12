Wekdienst 18/12: Korte broeken op scholen • Loting PSV, Feyenoord en Ajax

Goedemorgen! Veel kinderen dragen vandaag een korte broek om aandacht te vragen voor kinderkanker en in het Zwitserse Nyon wordt de volgende tegenstander van PSV geloot in Europees voetbal. Eerst het weer: vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later vandaag valt in het noorden en noordwesten ook wat regen, vanavond is het op meer plaatsen nat. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 4 tot 10 graden.

Het weer van maandag 18 december - Foto: Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en bekijk hier waar er aan het spoor wordt gewerkt. Wat kun je vandaag verwachten? Op veel scholen wordt vandaag - hoewel het bijna winter is - een korte broek gedragen om aandacht te vragen voor onderzoek naar kinderkanker. De actie, KiKa Korte Broek, is in 2020 ontstaan op initiatief van een 11-jarige jongen uit Doetinchem. Die besloot toen een vriend ziek werd naar school te gaan in een korte broek, om zo geld in te zamelen.

De rechter doet uitspraak in de zaak tegen de 34-jarige man die vorig jaar in een volle McDonald's in Zwolle twee broers doodschoot. Tegen hem is dertig jaar cel geëist.

In Nyon in Zwitserland wordt geloot wie de volgende tegenstander is van PSV, Feyenoord en Ajax in het Europese voetbal. PSV speelt na de winterstop in de achtste finale van de Champions League, Feyenoord speelt een tussenronde van de Europa League, Ajax speelt een tussenronde voor de Conference League. Wat heb je gemist? Het Verenigd Koninkrijk roept China op om een van prominentste activisten van Hongkong vrij te laten. Momenteel is een rechtszaak bezig tegen Jimmy Lai. Hij was uitgever van een krant die de invloed van China op Hongkong altijd kritisch volgde. Hij wordt verdacht van samenzwering tegen China. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron vindt dat die rechtszaak ingaat tegen de afspraken die Groot-Brittannië maakte bij de overdracht van Hongkong aan China. Daarin beloofde China om de rechten van burgers van de voormalige kolonie te respecteren. Ander nieuws uit de nacht: Utrecht: opkoopbescherming werkt, meer woningen naar starters: Uit een analyse door het Kadaster blijkt dat er nu meer mensen een woning kunnen vinden. Het aantal verkochte huizen dat naar een verhuurder ging, daalde naar 2 procent.

Zittend president Vucic wint verkiezingen in Servië: Met bijna alle stemmen geteld staat de Servische Progressieve Partij op zo'n 46 procent.

Drugslab opgerold in Rotterdamse woonwijk: Agenten vielen het huis gisteravond binnen, nadat buren hadden geklaagd over stank. En dan nog even dit: De situatie in de Oekraïense hoofdstad is nu beter dan een jaar geleden. Er is zelfs sprake van wederopbouw. Maar de aandacht voor de oorlog in Oekraïne neemt af, en mensen zijn somber en moe. Verslaggever Kysia Hekster doet verslag over het gemoed van de Oekraïners:

De situatie in de Oekraïense hoofdstad is nu beter dan een jaar geleden. Er is zelfs sprake van wederopbouw. Maar de aandacht voor de oorlog in Oekraïne neemt af, en mensen zijn somber en moe. Verslaggever Kysia Hekster over het gemoed van de Oekraïners. - NOS