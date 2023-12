Reizigers verloren meer spullen in de trein

Een roze sjoelbak, een complete tuinset, een luxe koffiemachine of een grote hondenbench en natuurlijk heel veel jassen, koptelefoons en sleutels. Het werd afgelopen jaar allemaal aangetroffen in treinen. Volgens de NS verloren Nederlanders meer spullen op het spoor dan voorgaande jaren.

"Dit jaar zijn er meer dan 62.000 voorwerpen gevonden in treinen of op stations. Daarmee ligt het aantal bijna gelijk met 2019, terwijl we inmiddels 15 procent minder reizigers vervoeren", rekent een woordvoerder uit.

Sleutels staan boven aan de top-5, gevolgd door tassen en koffers, jassen, koptelefoon en earpods en portemonnees. In coronatijd werden daarnaast ook veel flesjes handreiniger gevonden - en keurig bewaard voor de eigenaar.

Meteen melden

De NS raadt eigenaren aan meteen melding te maken zodra ze merken dat ze iets kwijt zijn. Omdat de kans op terugvinden binnen 48 uur het grootste is, loont het om snel naar het loket te stappen of de servicedesk te bellen.

Binnen vijf dagen zijn de spullen dan gratis op te halen op het station. Duurt het langer, dan gaat het voorwerp naar het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen in Utrecht. Tegen betaling kan het daarvandaan worden opgestuurd.

Mocht zich niemand melden, dan mogen de partijen worden doorverkocht aan handelaren.

Week van de Verloren Knuffel

Om te voorkomen dat dat gebeurt met iemands dierbare knuffel houdt de NS deze week weer de jaarlijkse Week van de Verloren Knuffel. Geprobeerd wordt om ruim honderd knuffels weer te herenigen met hun eigenaar, "zodat zij samen de feestdagen kunnen doorbrengen".

De NS gaat foto's plaatsen op X, Instagram en Facebook in de hoop alle pluche vriendjes weer thuis te krijgen.