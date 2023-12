Amsterdam wil krimp Schiphol: 'Vanaf nu zijn we activistisch aandeelhouder'

De gemeente Amsterdam pleit voortaan voor een krimp van Schiphol in plaats van een einde aan de groei. In een interview met Het Parool zegt luchthavenwethouder Hester van Buren dat de gemeente inzet op 12 procent minder vluchten, dat is meer dan de beperkte krimp die het kabinet heeft voorgesteld.

"Economie stond ook bij ons altijd op één, maar zijn duurzaamheid, nachtrust, uitstoot en arbeidsomstandigheden niet belangrijker?", vraagt de PvdA-wethouder zich af in de krant. "We maken de omslag dat we leefomgeving en omwonenden vooropstellen, niet de bedrijven."

Amsterdam heeft iets meer dan 20 procent van de aandelen van de luchthaven, de Staat bijna 70 procent. De rest is in handen van Rotterdam en Schiphol zelf.

'Activistische aandeelhouder'

Hoewel de gemeente dus ver in de minderheid is, denkt Van Buren genoeg invloed te kunnen uitoefenen. "Ook met 20 procent kunnen we flink herrie maken over geluidshinder. Ik ben ervan overtuigd dat lawaai maken helpt in Den Haag, maar ook in Brussel."

"Ik ben van huis uit niet zo activistisch, maar als het erop aankomt, zijn we vanaf nu een activistische aandeelhouder van Schiphol."

Naast krimp wil ze ook een nachtsluiting en een einde aan privéjets. Ook vraagt ze zich hardop af op vluchten naar bestemmingen als Londen, Parijs en Brussel nog wel moeten.

Van Buren erkent dat de opstelling een breuk is met het verleden, maar vreest in tegenstelling tot haar voorgangers niet voor de economische gevolgen. "Het is echt niet zo dat de economie dan in één keer instort en alle bedrijven weglopen."

Plannen minder ambitieus

Er wordt al lang gediscussieerd over hoe de overlast van de luchthaven beperkt kan worden voor omwonenden. Eerder dit jaar schrapte het demissionaire kabinet plannen om van 500.000 vluchten naar 440.000 te gaan, terug naar 452.500 vluchten was voldoende.

Nachtsluiting wordt onderzocht, maar een verbod op privéjets wilde minister Harbers niet. Schiphol steunde de kabinetsvoorstellen, omwonenden waren voorzichtig positief.