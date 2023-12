Duitse toeristen gaven nog nooit zoveel geld uit in Nederland

Duitse toeristen hebben nog nooit zoveel geld uitgeven in ons land als het afgelopen kwartaal. Vooral door de hogere prijzen kwam het totaalbedrag uit op 2,9 miljard euro, 15 procent meer ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, meldt het CBS op basis van internationale cijfers.

Duitsers zijn daarmee nog altijd de belangrijkste groep reizigers voor ons land. Op nummer twee en drie staan Belgen en Britten. In totaal gaven buitenlandse reizigers in het derde kwartaal van dit jaar meer dan 6 miljard euro uit in ons land.

De bestedingen van buitenlanders hebben hiermee de terugval in de coronajaren meer dan goedgemaakt: de bestedingen liggen 25 procent hoger dan in 2019, het laatste jaar voor zonder verregaande reisbeperkingen.

Nederlanders in het buitenland

Duitsland is ook het land waar Nederlanders het meeste geld uitgaven, 1,2 miljard euro in de zomermaanden, 16 procent van het totaal. Frankrijk en Spanje volgen met 13 en 10 procent van de 7,6 miljard euro die Nederlanders in het buitenland uitgaven.

Het uitgaande reisverkeer is volgens het CBS nog niet op het niveau van voor corona, dat lag in 2019 nog 100 miljoen euro hoger.