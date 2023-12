VK noemt rechtszaak tegen dissident Hongkong schending van verdrag

Het Verenigd Koninkrijk roept China op dissident Jimmy Lai uit Hongkong vrij te laten. Het proces dat vandaag tegen hem begint is volgens minister Cameron van Buitenlandse Zaken een schending van de afspraken die gemaakt werden bij de overdracht van Hongkong aan China in 1997.

"Dit is een duidelijke poging om hem te verhinderen gebruik te maken van zijn recht op vrijheid van meningsuiting en samenscholing", zegt Cameron in een verklaring. "Ik roep de autoriteiten in Hongkong op het proces te staken en Jimmy Lai vrij te laten."

Vrijwel tegelijkertijd deed het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een soortgelijke oproep. "Het beperken van de persvrijheid en veranderingen in het kiesstelsel van Hongkong hebben de democratie ondermijnd en schaden Hongkongs reputatie als financieel centrum", zei een woordvoerder.

Prominente activist

De 76-jarige Jimmy Lai is een van de meest prominente activisten uit Hongkong. Nadat hij rijk was geworden in de kledingindustrie werd hij uitgever van de krant Apple Daily, die invloed van Peking op de voormalige Britse kolonie kritisch volgde.

Lai zit momenteel al een jarenlange gevangenisstraf uit. Hij werd opgepakt na de wekenlange demonstraties in 2019 tegen een nieuwe wet die de zeggenschap van Peking over Hongkong vergrootte. De rechter veroordeelde hem daarna eerst voor zijn rol in de demonstraties en later nogmaals voor fraude met huurcontracten.

Vandaag begint een nieuwe proces tegen Lai, waarin hij is aangeklaagd wegens samenzwering met buitenlandse machten tegen China. Deze proces wordt internationaal gezien als een van de belangrijkste rechtszalen sinds China de nieuwe veiligheidswet introduceerde.

'Vrijheden ingeperkt'

Volgens Cameron gaat de vervolging van Lai in tegen de afspraken die China met het Verenigd Koninkrijk maakte toen de Britse kroonkolonie in 1997 werd overgedragen. In de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring beloofde Peking destijds de burgerrechten van inwoners van Hongkong te respecteren.

De veiligheidswet "heeft Hongkong beschadigd, door de rechten en vrijheden aanzienlijk in te perken", zegt Cameron nu. "Ik roep de Chinese autoriteiten op de wet in te trekken en te stoppen met rechtszaken tegen iedereen die eronder vervolgd wordt."

Als Lai wordt veroordeeld voor zijn contacten met het buitenland kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.

China heeft nog niet gereageerd op de oproep van Cameron. In het verleden deed het dergelijke kritiek af als neokoloniaal.