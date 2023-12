Colombiaanse ELN belooft einde aan ontvoeringen als verdienmodel

De Colombiaanse terreurorganisatie ELN heeft toegezegd een eind te maken aan ontvoeringen voor losgeld als een staakt-het-vuren wordt verlengd. Deze methode van geld verdienen kwam recent in het nieuws nadat de ouders van voetballer Luis Díaz waren gekidnapt.

De toezegging werd gedaan tijdens een onderhandelingsronde van de regering met de ELN in Mexico-Stad. Daar wordt sinds begin deze maand gepraat over het verlengen van het huidige bestand, dat in augustus inging en op 29 januari afloopt.

Het is niet bekend of de ELN ook bereid is de circa 38 mensen die nog vastgehouden worden vrij te laten. Wel zou het een lijst willen opstellen met namen van gijzelaars.

'Ontvoering was vergissing'

Het linkse Nationaal Bevrijdingsleger ELN vecht al sinds 1964 tegen de regering van Colombia. Ontvoeringen voor losgeld is een van de methoden waarmee die strijd wordt gefinancierd.

Eind oktober ontvoerden strijders van de beweging de ouders van Liverpool-speler Díaz. Hoewel de politie zijn moeder alweer snel kon bevrijden bleef zijn vader twaalf dagen vastzitten. De leiding van ELN zei later dat de ontvoering een fout was geweest.