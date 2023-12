Real wint, maar ziet Oranje-opponent Alaba uitvallen: EK in gevaar

Dat betekent dat Alaba het EK hoogstwaarschijnlijk niet kan spelen deze zomer. Oostenrijk zit bij het Nederlands elftal in de poule en speelt op dinsdag 25 juni in Berlijn de laatste groepswedstrijd tegen Oranje.

De Oostenrijker verstapte zich in een duel met Gerard Moreno en scheurde daarbij zijn voorste kruisband. Real meldt dat Alaba een dezer dagen geopereerd zal worden en zes tot negen maanden is uitgeschakeld.

Real Madrid heeft in Spanje met veel overtuiging Villarreal CF opzij gezet. De ploeg won mede dankzij uitblinker Luka Modric thuis met 4-1 en nam daarmee de koppositie weer over van Girona, dat maandag Deportivo Alavés ontvangt.

Real was verder superieur in de eerste helft en kwam via een kopbal van Jude Bellingham en een schot van Rodrygo op 2-0. De 38-jarige Modric was bij de eerste treffer de aangever, bij de 2-0 leverde hij een gevaarlijke hoekschop af die uiteindelijk door de Braziliaanse aanvaller binnen werd gewerkt.

Na rust deed José Luis Morales uit het niets iets terug, maar Real was geen moment van slag. De thuisploeg drukte het gaspedaal weer flink in en Brahim Díaz zorgde na een mooie schijnbeweging voor de 3-1. Modric gaf zijn optreden extra glans door enkele minuten later ook nog het net te vinden met een droge schuiver.