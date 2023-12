Zittend president Vucic wint verkiezingen in Servië

De partij van president Aleksandar Vucic en premier Ana Brnabic heeft de overwinning opgeëist bij de Servische parlementsverkiezingen. Met driekwart van de stemmen geteld staat de SNS, de Servische Progressieve Partij, op zo'n 47 procent van de stemmen.

Het blok van oppositiepartijen SPN, Servië Tegen Geweld, komt uit op 23 procent en de Servische Socialistische Partij SPS, op iets minder dan 7 procent. De officiële uitslag wordt de komende dagen verwacht, als alle stemmen zijn geteld.

De populistische SNS krijgt ongeveer 130 van de 250 zetels in het parlement.

Voortijdige verkiezingen

De SNS is sinds 2012 aan de macht in Servië. Vucic had vervroegde verkiezingen uitgeschreven, drie jaar eerder dan gepland, omdat hij nu op weinig tegenstand hoefde te rekenen. De strijd ging vooral tussen de SNS en de grootste oppositiepartij SPN, een coalitie van kleinere middenpartijen, die de macht van de populisten probeerde te breken.

Toch neemt de oppositie tegen de regering toe. In het voorjaar leidden twee dodelijke schietpartijen op scholen, waarbij zeventien mensen om het leven kwamen, tot protest. De demonstranten eisten het vertrek van Vucic, omdat ze hem verantwoordelijk hielden voor het toenemende geweld in het land.

Ongeregeldheden

Verkiezingswaarnemers en onafhankelijke media rapporteerden ongeregeldheden tijdens het stemmen. Zo verzamelden Bosnische Serviërs zich in een sporthal in Belgrado om te stemmen, maar daar was geen officieel stembureau ingericht. In het noorden van Servië werden waarnemers aangevallen en hun auto werd met honkbalknuppels bewerkt.

Er zijn zorgen over het georganiseerd overbrengen van niet-geregistreerde kiezers uit het buitenland naar Servië. Ook zouden kiezers zijn omgekocht om op de regeringspartij te stemmen.