Bosz zag PSV in Alkmaar nooit eerder zo goed: 'Beste half uur van ons'

De Eindhovenaren overrompelden AZ in de beginfase en hadden na zestien minuten voor een 3-0 voorsprong gezorgd, met verzorgd voetbal en hoog druk zetten op de tegenstander. "Dit is zoals ik het heel graag zie. Als je ziet wat voor kansen we krijgen, hoe we ons voor de bal gooien. Dat eerste half uur was wel het beste wat ik heb gezien tot nu toe."

Trainer Peter Bosz vindt dat PSV in de eerste helft tegen AZ het beste voetbal heeft gespeeld sinds hij afgelopen zomer bij de club aan de slag is gegaan. "Dit was van een heel erg hoog niveau", zei de coach na de eclatante zege op AZ ( 0-4 ).

'Zitten in een flow'

Bosz erkende dat PSV na rust een tempo lager speelde, maar was blij dat Luuk de Jong alsnog voor een vierde treffer zorgde. "We hebben een volwassen ploeg. We hebben nu zestien keer op rij gewonnen, dan groeit er iets. Je kan wel stellen dat we nu in een flow zitten."

De Jong beaamde na afloop de woorden van zijn trainer. "Ik zat in de eerste helft ook in het veld te genieten. Het is alleen jammer dat we niet meer dan drie keer hebben gescoord, want dat kon wel. We begonnen met zoveel intensiteit aan de wedstrijd en scoorden meteen."

De 33-jarige aanvaller rept, net zoals iedereen binnen PSV, nog lang niet over de 25ste landstitel voor PSV. "Er zijn in het voetbal wel gekkere dingen gebeurd. Ik roep pas iets totdat ik die schaal in mijn handen heb."