Napoli overklast Atalanta, Milan na winst in derby koploper Serie A

Bij rust was het pleit al beslecht bij Napoli-Atalanta, mede dankzij Hirving Lozano. De ex-PSV'er maakte de 1-0 met een intikker en de 2-0 met een bekeken schot. Met schoten van afstand voerden Matteo Politano en Victor Osimhen de score in de eerste helft verder op.

Vijf dagen voor het duel met AZ in de Europa League heeft Napoli in de Serie A thuis een klinkende 4-1 zege geboekt op Atalanta, dat na drie overwinningen voor het eerst averij opliep. Sam Lammers scoorde voor de bezoekers, op 27 oktober tegenstander van Ajax in de Champions League. AC Milan won de derby van Inter, dankzij twee doelpunten van Zlatan Ibrahimovic en is nu koploper in de Serie A.

Het is voor Lammers zij tweede competitiegoal op rij, ook zijn tweede treffer in vier invalbeurten voor Atalanta. Tegen Cagliari (5-2) maakte de Brabander op 4 oktober na een fraaie actie zijn eerste goal.

Na de pauze nam Napoli wat gas terug en redde invaller Lammers de eer voor de bezoekers; de oud-speler van PSV en sc Heerenveen rondde af na goed werk van Cristian Romero. Bij Atalanta stond Marten de Roon in de basis en bleef Hans Hateboer op de bank.

Milan kreeg al in de dertiende minuut een strafschop en Ibrahimovic ging achter de bal staan. Inter-doelman Samir Handanovic bracht redding, maar Ibrahimovic was scherp en tikte de bal in de rebound alsnog binnen.

Opnieuw Zlatan

Bij het tweede doelpunt van de 39-jarige Zweed was Handanovic kansloos. Ibrahimovic had geen moeite om een perfecte voorzet van Rafael Leão af te ronden.

Romelu Lukaku deed nog voor rust iets terug voor Inter, door een voorzet van Ivan Perisic binnen te tikken. Maar verder dan één doelpunt kwam Inter niet.

Omdat Atalanta eerder op de dag had verloren van Napoli, is Milan nu koploper in de Serie A.