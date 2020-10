Napoli overklast Atalanta in eerste helft, na rust eretreffer Lammers

Vijf dagen voor het duel met AZ in de Europa League heeft Napoli in de Serie A thuis een klinkende 4-1 zege geboekt op Atalanta, dat na drie overwinningen voor het eerst averij opliep. Sam Lammers scoorde voor de bezoekers, op 27 oktober tegenstander van Ajax in de Champions League.

Bij rust was het pleit al beslecht, mede dankzij Hirving Lozano. De ex-PSV'er maakte de 1-0 met een intikker en de 2-0 met een bekeken schot. Met schoten van afstand voerden Matteo Politano en Victor Osimhen de score in de eerste helft verder op.