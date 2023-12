Oppermachtig PSV laat ook AZ kansloos en kan eredivisierecord evenaren

De ploeg van trainer Peter Bosz gaat met de maximale score van 48 punten uit zestien speelronden de winterstop in. PSV kan op 13 januari in het thuisduel met Excelsior het eigen eredivisierecord uit 1987/1988 evenaren van zeventien zeges op rij sinds de start van de competitie.

PSV blijft oppermachtig presteren in de eredivisie. De koploper uit Eindhoven degradeerde de op voorhand ingeschaalde topper tegen AZ tot een eenzijdige strijd in Alkmaar: 0-4.

PSV sluit donderdag het kalenderjaar 2023 af met het bekerduel met FC Twente. AZ gaat woensdag op bezoek bij de amateurs van HHC uit Hardenberg.

Schouten weer in de verdediging

PSV begon na het midweekse gelijkspel in de Champions League tegen Arsenal (1-1), waar veel reserves zich mochten laten zien, met de vertrouwde namen aan de topper in Alkmaar. Zo kreeg Jerdy Schouten, terug van een korte blessureperiode, net als in de topper tegen Feyenoord een plaats centraal in de verdediging.

Bij AZ was er na de Europese uitschakeling tegen Legia Warschau (2-0) een basisplaats voor Riechedly Bazoer, Ernest Poku en doelman Hobie Verhulst, die de geblesseerde Jayden Owusu-Oduro verving.