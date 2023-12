Zonneveld eindelijk door op WK darts, ondanks ooginfectie: 'Kon niks zien'

Niels Zonneveld heeft bij zijn derde optreden op het PDC-WK darts voor het eerst de openingsronde overleefd. De 25-jarige darter uit Uitgeest was in drie sets veel te sterk voor de Engelsman Darren Webster, 3-1. Even later versloeg Jermaine Wattimena de Engelse Fallon Sherrock, een van de twee vrouwen die actief zijn op het WK, met 3-1. In de tweede ronde is een andere Engelsman, Ross Smith, de volgende tegenstander van Zonneveld. Wattimena treft de Duitser Martin Schindler. Zonneveld, de nummer 83 van de wereld, was er vorig jaar bij in Alexandra Palace en ook in 2020 nam hij deel aan het WK in Londen. Maar beide keren ging hij met 3-0 onderuit in de eerste ronde. Soeverein Tegen Webster, die voor de elfde keer meedeed aan het WK, begon Zonneveld sterk. Hij brak de Engelse nummer 120 van de wereld in de eerste leg en won daarna soeverein zijn eerste set ooit op een WK.

Ook in de tweede set had Zonneveld in principe weinig te duchten van veteraan Webster, die, als hij al een kans kreeg, niet scherp was op zijn dubbels. Maar toen Webster op zijn achtste poging wel een keer raak wist te gooien, kreeg Zonneveld het alsnog even lastig. Toch trok de Nederlander, die wat minder goed ging gooien, de set met 3-2 naar zich toe. In de derde set haperde de productie van Zonneveld nog meer en begon Webster steeds meer in zijn spel te komen. De Engelsman pakte set drie waarna het een spannende vierde set werd. Na vier legs was het 2-2 en moest de vijfde leg de beslissing brengen. Zonneveld, die mocht beginnen, had alle mogelijke moeite om de wedstijd uit te gooien. Na acht gemiste kansen op de winst was het bij zijn negende poging wel raak.

Ooginfectie "Ik ben hartstikke blij met de winst, maar ik kan zoveel beter dan dit", sprak Zonneveld na afloop kritisch over zijn optreden. "Ik viel stil en heb het geluk dat hij ook miste. Normaal gesproken heb ik dat echt niet zo."

Darter Niels Zonneveld had weinig moeite met Darren Webster in de eerste ronde van het WK, maar had er bijna niet gestaan vanwege een ooginfectie. - NOS

Een verklaring waarom Zonneveld zoveel moeite had om de wedstrijd uit te gooien had hij niet. "Ik denk toch omdat het een WK is. Ik wilde heel graag winnen, dat doe ik uiteindelijk, maar het voelt niet zoals het moet." Zonneveld vertelde ook dat hij het de laatste dagen niet altijd makkelijk had. Zo kampte hij met een ooginfectie die ervoor zorgde dat hij de voorbije week weinig kon zien. "Ik maakte mij heel erg zorgen en heb drie verschillende soorten antibiotica gekregen. Zorgen om deelname maakte ik mij niet, maar ik was drie dagen geleden nog niet klaar om te spelen. Ik kon niks zien met mijn linkeroog."

Wattimena verslaat Sherrock Later op de avond moest Wattimena (PDC-51) het opnemen op tegen 'Queen of the Palace' Sherrock. De Engelse nummer 136 van de wereld werd in 2019 wereldberoemd door als eerste vrouw ooit een wedstrijd te winnen op het PDC-WK.

Fallon Sherrock (l) en Jermaine Wattimena - Foto: Getty Images