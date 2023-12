Leverkusen met scorende Frimpong 'winterkampioen', Bayern simpel langs Stuttgart

Bayer Leverkusen heeft, mede dankzij een doelpunt van Jeremie Frimpong, een eenvoudige 3-0 zege geboekt op Eintracht Frankfurt. De ploeg van trainer Xabi Alonso blijft daardoor ongeslagen aan kop van de Bundesliga. Naaste belager Bayern München won later op de avond met 3-0 van VfB Stuttgart, de nummer vier.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Voor Bayer Leverkusen was het de tiende thuiszege op rij. In de Bundesliga werd drie keer gelijkgespeeld in een uitwedstrijd, voor de rest won de ploeg alles: ook de groepsfase van de Europa League leverde louter overwinningen op en in het Duitse bekertoernooi staat Leverkusen in de kwartfinales. Overrompelen In de beginfase probeerde Eintracht de thuisploeg nog te overrompelen, zonder succes, en na een klein kwartier scoorde Victor Boniface bij de eerste de beste kans, met hulp van de matig ingrijpende Eintracht-doelman Kevin Trapp.

Van de Beek 'nog niet' van Eintracht Volgens diverse media maakt Manchester United-speler Donny van de Beek na de winterstop het seizoen op huurbasis af bij Eintracht Frankfurt. "Als hij komt, zouden we blij zijn, want iedereen met verstand van voetbal weet dat hij een uitstekende speler is", zei Eintracht-trainer Dino Topmöller voor de wedstrijd. "Maar het is nu nog niet rond, dus we moeten nog even afwachten."

Leverkusen controleerde vanaf dat moment de wedstrijd en verdubbelde de voorsprong na rust. Een schot van opnieuw Boniface werd nog door Trapp gekeerd, maar in de rebound kon Frimpong simpel binnenschieten. Het was alweer de vijfde goal dit seizoen van de Oranje-international. Boniface was even later ook bij de 3-0 betrokken: de Nigeriaan gaf een assist op Florian Wirtz, die de bal fraai over Trapp lobte. Bayern blijft in spoor dankzij Kane Met nog één speelronde te gaan, is Leverkusen al zeker van het zogenoemde winterkampioenschap. Bayern München volgt op vier punten achterstand, maar heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Bij Bayern zat Matthijs de Ligt na zijn knieblessure voor eerst weer eens op de reservebank. De geblesseerde Noussair Mazraoui ontbrak bij de Beierse recordkampioen, die zich thuis tegen VfB Stuttgart wist te herstellen van de 5-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt.

Harry Kane was maar weer eens de held van Bayern München - Foto: EPA