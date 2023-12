Serious Request van NPO 3FM van start in Nijmegen

Op de Grote Markt in Nijmegen is de deur in het slot gevallen achter NPO 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman. Zij zitten de komende week opgesloten in Het Glazen Huis waar ze met de actie Serious Request geld inzamelen voor de Stichting ALS. Burgemeester Bruls van Nijmegen draaide de sleutel om.

De radiomakers mogen tot en met kerstavond niet eten en hebben ook hun telefoon moeten inleveren voor ze naar binnen gingen. Tegen betaling draaien ze verzoeknummers en op het podium naast de glazen studio treden artiesten op.

Bij de aftrap vanavond zijn dat Diggy Dex, Sunnery James en Ryan Marciano. Ook de rest van de actieweek komen allerlei artiesten naar Nijmegen om op te treden, onder wie Tom Odell, MEAU, Chef'Special, Kraantje Pappie, De Staat en S10.

Ook is er weer een brievenbus in Het Glazen Huis waar een donatie of boodschap voor de dj's persoonlijk kan worden afgeleverd.

Onderbroek

Gerard Joling heeft al een van zijn onderbroeken aan de actie toegezegd. Iedere luisteraar die 10 euro overmaakt via de veilingsite van 3FM maakt kans op de gesigneerde onderbroek.

Op kerstavond komen de drie dj's weer naar buiten en wordt bekendgemaakt hoeveel de actie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat 2,3 miljoen euro, dat ging toen naar Stichting Het Vergeten Kind.