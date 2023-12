Overijssel dreigt met stoppen aanpak stikstof, ook zorgen bij andere provincies

Voor het provinciebestuur van Overijssel is de maat nu vol. De overheid wekt verwachtingen door boeren, natuurbeheerders en landeigenaren plannen te laten maken, en die verwachtingen moet de overheid dan ook waarmaken door geld te geven, schrijft de provincie in een brief aan de demissionair minister.

De Overijsselse Gerald Hemstede is zo'n boer, die de afgelopen tijd aan tafel zat in het provinciehuis om plannen te maken om de natuur te verbeteren. Hij is bang dat van uitstel afstel komt. Vooralsnog probeert hij de moed erin te houden. "Maar bij sommigen zakt dat langzamerhand wel een beetje in de schoenen."

De woordvoerder van de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet (BBB) schrijft: "Als dit te lang gaat duren stagneert het hier ook. Dat heeft grote impact op het platteland". En de Zuid-Hollandse provinciebestuurder Mariëtte van Leeuwen (BBB) laat weten: "Financiële inzet vanuit het Rijk is een belangrijke voorwaarde: it takes two to tango."

Overijssel staat niet alleen. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat provinciebestuurders in heel Nederland zich zorgen maken over het uitblijvende geld. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), dat de belangen van provincies behartigt in Den Haag, herkent het probleem. "Wat je bij nieuwe provinciebestuurders nu hoort, is: we willen aan de slag, er moet boter bij de vis", zegt een woordvoerder.

Dat het geld de provincies nog niet bereikt heeft, is "gezien de verkiezingsuitslag niet verwonderlijk", zegt het IPO. Het kabinet wilde de provincieplannen betalen uit een stikstoffonds van 24 miljard euro, maar voordat dat geregeld was viel het kabinet. En hoewel de provincies inmiddels waren begonnen met het uitvoeren van de plannen, ging het demissionaire kabinet niet langer over het budget.

Ook provinciebestuurders zien de politieke veranderingen als een belangrijke verklaring voor het uitblijvende geld. In plaats van dat het geld via het gedroomde stikstoffonds komt, is het nu aan de Tweede Kamer, die inmiddels flink van samenstelling is veranderd. Het is nog maar de vraag of er nog genoeg steun is voor duur stikstofbeleid in de nieuwe Kamer.

Een deel van de provincies is bang dat de verkiezingsuitslag ertoe leidt dat er veel minder geld beschikbaar komt voor hun plannen. "In welke mate is ongewis", zegt een woordvoerder van de Limburgse gedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks). "Maar wat in elk geval niet verandert zijn de forse wettelijke opgaves die gehaald moeten worden."