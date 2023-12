PEC pakt met late omhaal punt bij Ajax, dat afwezige Van 't Schip bedankt

Terwijl coach John van 't Schip de bruiloft van zijn zoon viert in Australië heeft Ajax in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. In de laatste minuten kregen de Amsterdammers met een omhaal de gelijkmaker om de oren.

Volgens afspraak bij zijn aanstelling eind oktober miste Van 't Schip deze wedstrijd en ook de volgende tegen Hercules in de KNVB-beker vanwege het huwelijk Down Under. Assistent Michael Valkanis nam de honneurs waar.

Het spel van Ajax deed in de eerste helft denken aan het Ajax van voor de aanstelling van Van 't Schip. Achterin hielden de Amsterdammers open huis en creëerde PEC kans na kans.

Kansenregen PEC Zwolle

Ferdy Druijf kwam meerdere keren vrij, waarvan één keer in buitenspelpositie, en de volgende kans was voor Davy van den Berg na een pass van Younes Namli. Van den Berg had alle tijd, zag Steven Berghuis voorbij glijden, maar slaagde er alsnog in op Berghuis te schieten.