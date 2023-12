Ajax laat winst op PEC glippen in slotfase: 'Je krijgt wat je verdient'

Terwijl coach John van 't Schip de bruiloft van zijn zoon viert in Australië heeft Ajax in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. In de laatste minuten kregen de Amsterdammers met een omhaal de gelijkmaker om de oren. Volgens afspraak bij zijn aanstelling eind oktober miste Van 't Schip deze wedstrijd en ook de volgende tegen Hercules in de KNVB-beker vanwege het huwelijk Down Under. 'Je krijgt wat je verdient' Assistent Michael Valkanis neemt de honneurs waar, hij noemde het puntenverlies na afloop "slordig". Steven Berghuis, die twee grote kansen voor een 3-1 voorsprong miste, was reëel na afloop. "Je krijgt wat je verdient, we hadden veel te veel balverlies, we kunnen alleen naar onszelf kijken."

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Het spel van Ajax deed in de eerste helft denken aan het Ajax van voor de aanstelling van Van 't Schip. Achterin hielden de Amsterdammers open huis en creëerde PEC kans na kans. Ferdy Druijf kwam meerdere keren vrij, waarvan één keer in buitenspelpositie, en de volgende kans was voor Davy van den Berg na een pass van Younes Namli. Van den Berg had alle tijd, zag Berghuis voorbij glijden, maar slaagde er alsnog in op Berghuis te schieten. Ook aanvoerder Bram van Polen rook Amsterdams bloed en toog naar voren. Bij de tweede paal raakte hij de bal niet optimaal en Jorrel Hato haalde de inzet van de lijn. Het bleef Zwolse kansen regenen, maar ook Odysseus Velanas en Anselmo Mac Nulty scoorden niet. Twee goals Brobbey Wonder boven wonder doorstond Ajax het eerste half uur zonder kleerscheuren en kreeg de ploeg van Valkanis meer controle. Chuba Akpom was dichtbij en op randje buitenspel tikte Brian Brobbey Ajax op aangeven van Devyne Rensch op voorsprong.

Met Kristian Hlynsson voor Borna Sosa en Ar'jany Martha van linksbuiten naar linksback kwam Ajax na rust sterker voor de dag. Brobbey maakte in de 48ste minuut met een geplaatst schot in de hoek zijn tweede doelpunt. Eerbetoon Van 't Schip In de 55ste minuut brachten fans van Ajax zoals vooraf aangekondigd een eerbetoon aan Van 't Schip. De fans wilden de coach bedanken voor zijn inzet. Van 't Schips vrouw Daniëlle overleed in oktober op 55-jarige leeftijd en desondanks stapte hij in als coach om Ajax te helpen.

