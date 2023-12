Vanavond op tv: Gerard Spong over Decembermoorden • Lhbti'ers in Turkije • Interview met A.F.Th. van der Heijden

Vooruitblik op hoger beroep Decembermoorden

De voormalige Surinaamse president en legerleider Desi Bouterse hoort komende woensdag of hij ook in het hoger beroep wordt veroordeeld tot 20 jaar cel voor de Decembermoorden. In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden vijftien van zijn tegenstanders gemarteld en gedood, en daar heeft nog altijd niemand voor vastgezeten.

Strafrechtadvocaat Gerard Spong, die de Surinaamse regering in het verleden adviseerde over de Decembermoorden, is in de studio.