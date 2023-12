Auto op A16 ramt andere voertuigen om controle te ontlopen

Bij Hazeldonk in Noord-Brabant zijn twee inzittenden van een auto aangehouden. De auto ramde vanmiddag op de snelweg A16 meerdere andere voertuigen in een poging aan controle te ontkomen, meldt de Koninklijke Marechaussee.

Er is niemand gewond geraakt, wel zijn vier voertuigen van andere weggebruikers beschadigd toen de auto met snelheden tot 200 kilometer per uur over de snelweg raasde, meldt een woordvoerder.

De auto, die uit België kwam, had een teken gekregen om te volgen en reed aanvankelijk achter de marechaussee aan naar een parkeerplaats, maar ging er ineens vandoor. Daarop zette de marechaussee de achtervolging in. De auto crashte verderop, waarna de twee Roemeense inzittenden konden worden aangehouden.

De bestuurder had geen rijbewijs en de Oostenrijkse kentekenplaten van de auto bleken vals of gestolen te zijn. Het vermoeden is dat de bestuurder er om die reden vandoor ging. De auto is in beslag genomen en de marechaussee doet verder onderzoek.