Jansen evenaart nationaal record uit 1997 op 400 meter wisselslag

Zwemmer Thomas Jansen heeft bij de Nederlandse kampioenschappen kortebaan in Den Haag het Nederlands record op de 400 meter wisselslag geëvenaard.

Met 4.05,41 was Jansen even snel als Marcel Wouda 26 jaar geleden in Parijs. Wouda's tijd ging destijds de boeken in als een wereldrecord. Het huidige wereldrecord staat op naam Daiya Seto, die vier jaar geleden 3.54,81 zwom. De Japanner dook destijds onder het negen jaar oude record van zesvoudig olympisch kampioen Ryan Lochte.

EK kortebaan

Met zijn recordtijd toonde Jansen een flinke verbetering ten opzichte van de Europese kampioenschappen kortebaan eerder deze maand. In het Roemeense Otopeni kwam Jansen niet in de buurt van de medailles.

De 22-jarige specialist op de lange afstanden - hij zwemt ook openwaterwedstrijden - tikte daar aan als zesde in 4.08,32.