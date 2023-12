United en Ten Hag houden furieus Liverpool op 0-0, Arsenal nieuwe koploper

Arsenal, dat eerder op de dag moeizaam met 2-0 won van Brighton & Hove Albion, neemt nu de koppositie in de Premier League over van Liverpool, dat volgt net als Aston Villa op een punt.

Bij Liverpool stonden Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis en viel Cody Gakpo in. Bij United zat Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank.

Manchester United en trainer Erik ten Hag zijn in de Premier League goed weggekomen met een 0-0 gelijkspel bij Liverpool, dat er ondanks een flink overwicht en een handvol goede kansen niet in slaagde te scoren op Anfield.

Liverpool begon op eigen veld furieus aan de wedstrijd en greep United meteen bij de strot. Al na zestien seconden mocht de thuisploeg een eerste hoekschop nemen.

De druk voor United was vervolgens zo hoog dat de ploeg van Erik ten Hag amper van de eigen helft af wist te komen. Een geblokt schot van oud-Ajacied Antony was het enige wapenfeit van de bezoekers in het begin van de wedstrijd.

Darwin Nunez had aan de andere kant kunnen scoren, maar hij kopte de bal terug op zijn teamgenoten in plaats van het doel onder vuur te nemen. Even later deed Virgil van Dijk dat wel, maar zijn kopbal werd overgetikt door André Onana.

Liverpool veruit bovenliggende partij

Liverpool was veruit de bovenliggende partij in de eerste 45 minuten, maar tot hele grote kansen leidde dat niet. United had het defensief goed op orde, maar aanvallend stelde de ploeg daar helemaal niks tegenover, dus de 0-0 ruststand werd met liefde omarmd.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Liverpool ging meteen weer vol op de aanval en United kon alleen maar tegenhouden. Maar in tegenstelling tot de eerste helft kwamen er nu wel flink wat kansen. Alejandro Garnacho leek een flinke te krijgen voor United, maar Trent Alexander-Arnold kon met zijn grote teen maar net erger voorkomen.