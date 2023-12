Arsenal klopt Brighton en is (even) koploper Premier League, straks Liverpool-United

Arsenal is voor eventjes de koploper in de Premier League. De Londenaren klopten in eigen huis, ondanks een karrevracht aan kansen, Brighton & Hove Albion moeizaam met 2-0. Aston Villa, dat Brentford ternauwernood klopte met 2-1, volgt op een punt.

Vijftien doelpogingen liet Arsenal voor rust noteren, maar alleen een krul van Martin Odegaard (net naast) was gevaarlijk. Na rust kwam Arsenal uit een corner toch op 1-0: Jan Paul van Hecke kopte de bal na een corner net voor zijn keeper Bart Verbruggen weg, waarna Gabriel Jesus bij de tweede paal raak kopte.

Ben White rook aan de 2-0 voor Arsenal, maar aanvoerder Lewis Dunk redde op de doellijn. Kai Havertz vond, uit een counter, een paar minuten voor tijd nog wel het net voor de Gunners.

Watkins redt Villa

In een voetbalgevecht met tien gele en twee rode kaarten boog nummer drie Aston Villa op bezoek bij Brentford in het slotkwartier een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning. Alex Moreno tekende een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker, waarna Ollie Watkins in de 85ste binnenkopte uit een hoekschop.