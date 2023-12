Grote zoekactie naar vermiste Groninger (25), duikers en drones ingezet

Een zoekactie naar een vermiste Groninger wordt uitgebreid. De 25-jarige Thomas van Zeewijk Vink vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit het centrum van Groningen naar huis. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor.

Vandaag is het zoekgebied uitgebreid en wordt met duikers en drones naar de man gezocht, meldt RTV Noord. Vrienden en collega's van het architectenbureau waar de man werkt, hebben zich aangesloten bij de zoektocht. Ze lopen alle routes na die hij afgelegd zou kunnen hebben.

"We kijken bij iedere woning, elk huis of pand of er deurcamera's zijn. Die camera's brengen we handmatig in kaart en die verzamelde informatie geven we aan de politie. Die kan dan de camera's uitlezen", zegt een collega van de vermiste man tegen Dagblad van het Noorden. Het architectenbureau heeft vandaag de deuren geopend om bezorgde familie en vrienden op te vangen.