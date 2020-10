School van onthoofde leraar Frankrijk kreeg bedreigingen

De school nabij Parijs waar de leraar werkte die gisteren omkwam bij een aanslag, ontving de afgelopen tijd meerdere dreigementen. De Franse anti-terreuraanklager heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie.

Het slachtoffer, de 47-jarige Samuel Paty, werd vlak bij de school met een mes onthoofd, mogelijk omdat hij in een les spotprenten over de profeet Mohammed had laten zien.

De 18-jarige dader was een Tsjetsjeen die geboren is in Moskou. Hij was een vluchteling en kreeg in maart van dit jaar een Franse verblijfsvergunning. De inlichtingendiensten kenden hem niet. Volgens de aanklager sprak hij gisteren leerlingen van de school aan op straat en vroeg hij hun om de leraar aan te wijzen. Getuigen hoorden hem "Allahoe akbar" roepen.

Meteen na zijn daad heeft de aanvaller een foto van het hoofd van het slachtoffer op Twitter geplaatst. Even daarna werd hij bij zijn arrestatie door de politie doodgeschoten. De foto is inmiddels van het sociale medium verwijderd.

Islamitische Staat

De politie heeft negen verdachten opgepakt. Volgens Franse media gaat het om onder anderen twee ouders van leerlingen van de school waar het slachtoffer lesgaf. Le Figaro schrijft dat een vader van een van de leerlingen erg kwaad was over de vertoning van de spotprenten. De halfzus van deze man heeft zich in het verleden aangesloten bij de terroristische groepering Islamitische Staat.

Ook een aantal familieleden en vrienden van de dader is opgepakt.