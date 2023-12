Twente geeft strafschoppen weg tegen tien Spartanen en speelt gelijk

Sparta kreeg vervolgens vlak voor rust een dubbele klap. Eerst werd vleugelverdediger Said Bakari met rood van het veld weggestuurd, na tussenkomst van de VAR, nadat hij een trap op de achillespees van Vlap had gegeven. Sem Steijn tikte kort erna, onder toeziend oog van vader Maurice op de tribune, van dichtbij de 0-1 voor Twente binnen.

In de levendige eerste helft waren er kansen voor beide doelen. Sparta-doelman Nick Olij redde sterk na een vrije trap van Michel Vlap en aan de overkant tikte de vrijstaande Joshua Kitolano de bal precies in de handen van Twente-keeper Lars Unnerstall.

Een slordig FC Twente heeft ternauwernood gelijkgespeeld in de uitwedstrijd tegen Sparta. Invaller Naci Ünüvar hielp Twente op Het Kasteel, waar Sparta na rust met tien man speelde, met een schot in de korte hoek aan een gelijkspel in blessuretijd: 2-2.

FC Twente verzuimde direct in de tweede helft de score te verruimen toen Gijs Smal (paal) en Manfred Ugalde (net naast) aan de 0-2 roken. En die gemiste kansen zouden de Tukkers duur komen te staan.

De tien Spartanen kwamen na 51 minuten op 1-1 dankzij een strafschop van Lauritsen. Even daarvoor beging Alec Van Hoorenbeeck, de vervanger van de voor rust geblesseerd geraakte Pröpper, in het zestienmetergebied een lompe overtreding Arno Verschueren.

Lauritsen scoort twee keer

Sparta gooide vervolgens de schroom van zich af en kwam zelfs op voorsprong, waarbij er opnieuw een strafschop aan te pas moest komen. Dit keer was het Twente-speler Michal Sadílek die een wilde overtreding op Django Warmerdam had gemaakt.

Lauritsen pakte het kado daarna opnieuw graag uit door doelman Unnerstall weer vanaf elf meter kansloos te laten.

Twente ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, maar het was juist Sparta dat via Verschueren (paal) bijna op 3-1 was gekomen. Ünüvar maakte uiteindelijk op aangeven van Mathias Kjølø de 2-2 door de bal in de korte hoek langs keeper Olij binnen te schieten.