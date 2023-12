Feyenoord spoelt Champions League-kater weg met makkelijke zege op Heracles

Feyenoord heeft de bittere nasmaak van de Champions League-campagne, die woensdag eindigde met een nederlaag bij Celtic, kunnen wegspoelen met een 4-0 zege bij Heracles. Calvin Stengs was goed voor twee doelpunten en ook Lutsharel Geertruida en Quinten Timber scoorden. Feyenoord komt door de overwinning op zeven punten van koploper PSV, maar de Eindhovenaren spelen vanavond nog tegen AZ.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Bij Heracles zat interim-trainer Hendrie Krüzen voor het eerst op de bank, na het ontslag van coach John Lammers, dinsdag, na vijf nederlagen in de laatste zes eredivisieduels. Krüzen kon het tij vooralsnog niet keren, maar met Feyenoord troffen de Almeloërs daarvoor natuurlijk ook niet de ideale tegenstander. De Rotterdammers - waar vleugelaanvaller Javairô Dilrosun weer eens een kans kreeg van trainer Arne Slot - kenden ook nog eens een prima start in Almelo. Al in de vierde minuut lag de bal erin: Mats Wieffer speelde de bal naar Santiago Gimenez, die met een verdediger in de rug aflegde op de vervolgens simpel scorende Stengs.

Eerste kans, eerste goal: Stengs schiet de 0-1 binnen - Foto: Pro Shots

Heracles kwam er nauwelijks aan te pas en een kwartier later kon Stengs na een mooie aanval de 2-0 binnentikken, op aangeven van Quilindschy Hartman. Voor Stengs was het de eerste keer in zijn carrière dat hij twee keer scoorde in een eredivisiewedstrijd. Vorige maand was hij wel nog goed voor een hattrick in Oranje tegen Gibraltar. Gimenez en Quinten Timber kregen voor rust nog prima kansen en er was geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord, hoewel trainer Slot ontevreden langs de zijlijn stond toen Heracles er vlak voor rust twee keer gevaarlijk uitkwam. Maar zowel Mario Engels als Bryan Limbombe kon net niet bij een voorzet.