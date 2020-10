Zahavi en Teze missen PEC Zwolle-PSV wegens positieve coronatest

De Israëlische aanvaller is net terug van internationale verplichtingen met zijn land. "Zahavi is direct na het afnemen van de test in quarantaine gegaan", meldt PSV. "Daar blijft hij minimaal 72 uur. Vervolgens zal zijn situatie opnieuw worden bekeken."

PEC Zwolle-PSV wordt zondagmiddag om 16.45 uur gespeeld. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Bij Langs de Lijn op Radio 1 zijn flitsen te horen. In Studio Sport Eredivisie (19.00 uur) is een samenvatting te zien en deze beelden verschijnen daarna ook online.