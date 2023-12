Defensie overlegt met internationale partners over bescherming van schepen in Rode Zee

Rederijen wereldwijd vragen om bescherming door marineschepen in de Rode Zee, waar hun schepen nu regelmatig worden aangevallen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Alle grote rederijen en een groot deel van de Nederlandse rederijen mijden voorlopig het Rode Zee-gebied. De schepen varen om via Kaap de Goede Hoop.

Nederland overlegt met internationale partners over de situatie in de Rode Zee. Dat zei de minister van Defensie, Kajsa Ollongren, in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

Nederland is in overleg met ‘internationale partners’ over de bescherming van schepen in de Rode Zee. “We beschermen nu vaak tegen piraterij, maar dit gaat over raketten en drones. De huidige bescherming voldoet dan niet”, zei ze in WNL op Zondag. - NOS

"Wij overleggen wel met onze internationale partners, en ook met de Amerikanen, over hoe we hier mee om kunnen gaan", zei Ollongren. "Ik denk dat de scheepvaart op dit moment de enige juiste conclusie trekt, namelijk dat risico niet nemen."

Volgens Ollongren volstaat de huidige bescherming in het gebied niet tegen de aanvallen van de Houthi's. "We beschermen nu vaak tegen piraterij, maar hier gaat het over raketten en drones, dus aanvallen uit de lucht. De huidige bescherming voldoet dan niet. Dus daarover gaat het internationale overleg wat nu gaande is."

Internationale taakgroep

In de Rode Zee proberen meerdere landen de vaarroute veilig te stellen. Onder meer de VS, Egypte en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd drones van de Houthi-rebellen neergehaald. De verwachting is dat er komende week een internationale taakgroep voor de Rode Zee zal worden aangekondigd.

Het Nederlandse patrouilleschip Zr.Ms. Holland vaart sinds 28 november in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Het wacht daar af of het hulp kan verlenen aan de bevolking in Gaza. De Holland heeft geen raketten om zichzelf of andere schepen tegen aanvallen vanuit de lucht te beschermen en kan daarom niet worden ingezet voor de eventuele escorte van de scheepvaart door de Rode Zee.