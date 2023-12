Nederlandse handbalsters sluiten WK af op vijfde plaats na zege op Duitsland

De Nederlandse handbalsters hebben het WK afgesloten met een 30-26 overwinning op Duitsland, waardoor Oranje op de vijfde plaats is geëindigd.

Die vijfde plaats zorgt ervoor dat Nederland een gunstiger indeling heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi. In april strijdt Oranje nu met Tsjechië, Spanje en Argentinië om twee tickets voor de Spelen in Parijs. Van die drie landen hebben de handbalsters dit WK allemaal gewonnen.

Nederland trad in het Deense Herning aan zonder Lois Abbingh, Estavana Polman, Zoë Sprengers en Nikita van der Vliet, maar had daar met name in de eerste helft geen last van. Het stond al snel 5-0 en pas na ruim 12 minuten konden de Duitsers pas een keer tegenscoren, uit een strafworp.

Geen vuiltje

De Duitse handbalsters deden in 2008 voor het laatst mee om de medailles op een groot toernooi en worden ook door Nederland meestal verslagen. Maar op het EK van vorig jaar ging het wel ineens mis tegen de oosterburen.

Met een 16-7 voorsprong bij rust was er dit keer geen vuiltje aan de lucht. In de tweede helft liet Oranje de teugels een beetje vieren, waardoor de voorsprong bij het laatste fluitsignaal nog maar vier doelpunten was.

Angela Malestein was de topscorer aan Nederlandse kant met zeven doelpunten, Larissa Nüsser en Bo van Wetering maakten er ieder vijf.