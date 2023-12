Reijnders helpt Milan met doelpunt op weg bij overwinning tegen Monza

Met een heerlijk doelpunt na drie minuten heeft Tijjani Reijnders AC Milan goed op weg geholpen bij een 3-0 zege op Monza. In eigen huis had Milan het niet makkelijk, maar boekte wel de tiende zege van het seizoen in de Serie A.

Veel mooier dan de vroege treffer van Reijnders werd het niet op de Italiaanse voormiddag. De Nederlander dribbelde met handige bewegingen langs meerdere verdedigers en rondde af met een puntertje door de benen van keeper Michele Di Gregorio. Het was Reijnders' eerste treffer in San Siro en zijn tweede treffer in de Serie A.