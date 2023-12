Almere City vernedert Vitesse (5-0) en stuurt Arnhemmers als hekkensluiter de kerst in

Vitesse, dat vorige week nog een bemoedigende zege boekte op Heracles, zakte opnieuw diep door het ijs. De Arnhemmers gaan als hekkensluiter de winterstop in.

Almere City heeft de degradatiekraker tegen Vitesse gewonnen. In Flevoland werd het liefst 5-0. Almere sluit zo met 16 punten en een goed gevoel het eerste half jaar in de eerste divisie af.

Bij de 1-0 gaf Giovanni van Zwam te veel ruimte weg aan Yoann Cathline en diens schot met een stuit was Eloy Room te machtig. Kort daarna profiteerde Yann Kitala van slap verdedigen en hij vond de verre hoek: 2-0.

Het begin van Vitesse was nog wel aardig met gevaarlijke schoten van Million Manhoef. Al snel werden de Arnhemmers slordiger aan de bal en omdat ze zich ook in de duels lieten aftroeven leek de nederlaag al snel onvermijdelijk.

Foutje Room leidt vernedering in

Ook na rust bakte Vitesse er niks van. Almere speelde geconcentreerd, gaf niets weg en had een extra wapen met de scherpe vrije trappen van Peer Koopmeiners. Die stelde in de slotfase Joey Jacobs in staat om de 3-0 binnen te koppen.

Álvaro Pena maakte er nog 4-0 van en in blessuretijd kreeg Almere ook nog een strafschop. De afgelopen twee weken wist Room de inzetten van elf meter te keren, maar tegen Thomas Robinet was hij kansloos. De 5-0 van Robinet was de derde Franse treffer van de middag.