Ajax al voor rust klaar met ADO, keeper Van Eijk benut voorkennis en stopt strafschop

Trainer Suzanne Bakker had de Amsterdamse formatie op vier plaatsen gewijzigd ten opzichte van afgelopen donderdag, toen Ajax knap een punt pakte op bezoek bij de Duitse topclub Bayern München ( 1-1 ).

Ajax heeft de eerste seizoenshelft in de eredivisie voor vrouwen afgesloten met een 3-0 zege op ADO Den Haag. Ajax, naaste achtervolger van de nog foutloze koploper FC Twente, besliste het duel al in de eerste helft.

Een aloud voetbalcliché werd vervolgens bevestigd: als ADO de kansen niet afrondt, doet Ajax het wel. Bij de eerste gevaarlijke Amsterdamse aanval was het raak. Tiny Hoekstra plukte een voorzet met rechts uit de lucht, kapte naar haar linkerbeen en vond daarmee de verre kruising.

Loonen schoot laag richting de hoek, daar was Van Eijk al naar onderweg om de inzet te keren.

De grootste kans was vanaf de strafschopstip. Ajax-keeper Regina van Eijk moest handelend optreden en haalde daarbij Lobke Loonen onderuit: strafschop. De clubtopscorer van ADO ging zelf achter de bal staan. "Je weet wat ze gaat doen, je weet in welke hoek", kreeg Van Eijk te horen van haar ploeggenoten en zij bleek inderdaad goed voorbereid.

'Je weet in welke hoek'

Quinty Sabajo, Soraya Verhoeven, Danique Noordman en Bente Jansen stonden op De Toekomst aan de aftrap tegen ADO. De bezoekers roken hun kans na het Europese uitstapje van Ajax en kregen al in de eerste minuten goede kansen.

Chasity Grant, doelpuntenmaker in München, ontbrak door een lichte enkelblessure en de Amerikaanse revelatie Lily Yohannes kreeg rust en zat op de bank.

Vervolgens gingen Leuchter, Hoekstra en aanvoerder Sherida Spitse naar de kant, woensdag wacht voor Ajax de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Bayern München.

Na rust kreeg Ajax genoeg kansen om verder uit te lopen, een kwartier voor tijd lukte dat via opnieuw Leuchter. Zij zorgde voor de 3-0 door een voorzet van Hoekstra achter het standbeen langs af te ronden.

Ajax - Bayern München bij de NOS

De vierde groepswedstrijd van Ajax in de Champions League, tegen de Duitse kampioen Bayern München, begint woensdag om 18.45 uur en is live te zien op NPO 3, NOS.nl, in de NOS-app en bij NPO Start.

De voorbeschouwing is al vanaf 18.25 uur te zien. Ook op NPO Radio 1 is de wedstrijd te volgen.