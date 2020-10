Kelderman houdt stand, Almeida houdt roze, Ganna houdt huis

Wilco Kelderman - AFP

Wilco Kelderman heeft goede zaken gedaan in de veertiende etappe van de Giro d'Italia. De nummer twee van het klassement gaf in de individuele tijdrit over 34,1 kilometer slechts 0.16 toe op klassementsleider João Almeida. Kelderman liep wel uit op zijn naaste belagers Pelle Bilbao, Domenico Pozzovivo en Vincenzo Nibali. Kelderman bracht met 44.27 de negende tijd op de klokken, Almeida werd zesde. De Portugees kwam wel iets steviger in het roze en heeft nu 56 seconden voorsprong op Kelderman.

Ganna weer de snelste Filippo Ganna was, zoals verwacht, oppermachtig in de tijdrit. De Italiaanse wereldkampioen, die ook al de eerste tijdrit van deze Giro had gewonnen, finishte na 42.40. Rohan Dennis werd tweede op 0.26.

Filippo Ganna was opnieuw heer en meester in de tijdrit - AFP

Winnaar van de dag was de Brit Brandon McNulty, die met 43.49 derde werd in de tijdrit en in het klassement van de elfde naar de vierde plaats klom.