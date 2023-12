Hoogleraar en Europa-deskundige Mathieu Segers (47) overleden

Hoogleraar en Europa-deskundige Mathieu Segers is op 47-jarige leeftijd overleden. Dat hebben nabestaanden bekendgemaakt aan 1Limburg.

Segers was hoogleraar Hedendaagse Europese Geschiedenis en Europese Integratie aan de Universiteit Maastricht, de stad waar hij opgroeide. Hij schreef onder meer voor Het Financieele Dagblad en De Groene Amsterdammer. Met zijn expertise was hij een graag geziene gast in zowel radio- als televisieprogramma's.

Daarnaast maakte hij podcasts en schreef hij boeken. Zo besprak hij in podcast Café Europa de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Europa. Daarbij kwam onder meer de gaswinning in Groningen ter sprake.

Open over ziekte

Segers, vader van drie kinderen, was al geruime tijd ziek. Eind 2020 werd bij hem darmkanker geconstateerd. De ziekte kwam aan het licht toen hij naar de huisarts ging voor een coronatest. Op aanraden van zijn dokter liet hij een echo maken waarbij de ziekte aan het licht kwam, schreef De Limburger eerder.

De hoogleraar sprak openlijk over zijn ziekte. In het VPRO-radioprogramma Het Marathoninterview twee jaar geleden noemde Segers de tijd na de diagnose gewonnen tijd. "Eigenlijk vecht je allemaal tegen het verval, dat is een biologisch gegeven. Dus alles is gewonnen tijd, maar ik ben me daar nu meer van bewust", zei hij.

Segers noemde het nemen van de tijd in onze maatschappij moeilijk, maar leefde sinds zijn diagnose bewuster: "Dat heeft een bijzonder effect. Er lijkt meer te gebeuren in een uur of op een dag dan vroeger. Terwijl het tegendeel het geval is. Het vrijblijvende is overal vanaf".